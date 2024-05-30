Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии

Евросоюз ввел заградительные пошлины на поставки зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Решение о введении пошлины утвердил совет ЕС. «Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из РФ и Белоруссии зерно», – говорится в сообщении Домбровскиса.

Отмечается, что повышение произойдет с 1 июля 2024 года.

Согласно предложению ЕК от 22 марта, пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо на 50% от прежней ставки. Евродепутаты подчеркнули, что повышение не повлияет на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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