российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 мая 2024, 14:03 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Евросоюз повысил пошлины на зерно из России и Белоруссии

Евросоюз ввел заградительные пошлины на поставки зерна из России и Белоруссии. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Решение о введении пошлины утвердил совет ЕС. «Министры согласились повысить таможенные пошлины на импортируемое из РФ и Белоруссии зерно», – говорится в сообщении Домбровскиса.

Отмечается, что повышение произойдет с 1 июля 2024 года.

Согласно предложению ЕК от 22 марта, пошлины на ввоз зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии увеличатся либо на 95 евро за тонну, либо на 50% от прежней ставки. Евродепутаты подчеркнули, что повышение не повлияет на экспорт в третьи страны, так как решение не касается транзита продовольствия.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Европа

G7 обсудит способы передачи Украине активов России / Орбан призвал избавиться от руководства Еврокомиссии / Саркози: Не могу себе представить войну между страной Толстого и страной Бальзака / Макрон пригрозил санкциями израильским поселенцам за насилие над палестинцами / Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск / Макрон выступил за разрешение Киеву наносить удары по России западным оружием / Боррель: Никто не может заставить страны ЕС давать свое оружие Украине / ЕБРР пообещал выделять Киеву по 1,5 миллиарда евро в год до конца конфликта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Россия, Экономика, Белоруссия, Европа,