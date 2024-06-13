Юань станет основной иностранной валютой в России и ориентиром для участников рынка

Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию для всех остальных валютных пар в России. Таким образом, юань станет ориентиром для участников рынка. Об этом сообщил Центробанк РФ.

В Банке России пояснили, что последние два года роль доллара США и евро на российском рынке последовательно снижалась. Это результат перенаправления торговых потоков на Восток и изменения валюты расчетов на рубли, юани и другие валюты дружественных стран. Доля юаня на торгах Мосбиржи в мае составила 54%.

«Таким образом, уже сейчас основной валютой на биржевых торгах стал юань. Биржевой курс юань/рубль будет задавать траекторию и для других валютных пар, станет ориентиром для участников рынка», – говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ РФ подчеркнули, что официальный курс рубля останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчета. Международный валютный рынок, и внутренние валютные рынки большинства стран мира являются именно внебиржевыми.

«Биржевая торговля валютой не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного курсообразования», – отметили в Центробанке.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube