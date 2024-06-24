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Понедельник, 24 июня 2024, 13:13 мск

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Евросоюз отложил введение системы сертификации алмазов

Фото: Freepik

Европейский союз отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт из России.

Ввоз алмазов из РФ был запрещен 12-м пакетом санкций. При этом был введен переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных камней станет обязательной. В 14-м пакете срок переходного периода продлили до 1 марта 2025 года.

Кроме того, власти ЕС разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Речь идет о тех камнях, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме РФ), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты.

Вместе с тем, был разрешен временный импорт и экспорт ювелирных изделий в целях демонстрации на выставках или реставрационных работ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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