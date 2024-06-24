Евросоюз отложил введение системы сертификации алмазов

Европейский союз отложил на полгода введение системы сертификации алмазов, которая должна обеспечить соблюдение запрета на импорт из России.

Ввоз алмазов из РФ был запрещен 12-м пакетом санкций. При этом был введен переходный период, после которого схема полного отслеживания импорта неограненных и ограненных природных камней станет обязательной. В 14-м пакете срок переходного периода продлили до 1 марта 2025 года.

Кроме того, власти ЕС разрешили ввоз некоторых видов алмазов российского происхождения. Речь идет о тех камнях, которые находились в Евросоюзе или в третьей стране (кроме РФ), либо были огранены или произведены в третьей стране до вступления в силу запрета на российские бриллианты.

Вместе с тем, был разрешен временный импорт и экспорт ювелирных изделий в целях демонстрации на выставках или реставрационных работ.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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