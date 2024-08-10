Курская АЭС работает в штатном режиме – Росатом

Курская атомная электростанция работает в штатном режиме. ОБ этом говорится в сообщении Росатом.

В компании уточнили, что в настоящее время принято решение временно уменьшить количество персонала на стройплощадке Курской АЭС-2, что связано с введением в регионе режима ЧС федерального уровня.

«Оставшиеся на объекте специалисты работают в соответствии с графиком. Все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков с реакторами ВВЭР-ТОИ, функционируют штатно. На Курской АЭС работают энергоблоки № 3 и 4. Энергоблоки № 1 и 2 – в режиме эксплуатации «без генерации», – уточнили в Росатоме.

Накануне сообщалось, что район Курской АЭС был обесточен после падения ударного украинского беспилотника.

Курск, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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