ЕС начал активно готовиться к торговой войне с Китаем

Страны Евросоюза активно готовятся к торговой войне с Китаем. Следующей мишенью после сборщиков электрокаров могут стать фармкомпании и производители медицинской техники, пишет The Economist.

Европейские чиновники прорабатывают новые меры против засилья китайских товаров. Следующим шагом может быть ужесточение правил западных тендеров с целью отсеять китайские компании. В частности, такой шаг прорабатывается в отношении поставщиков лекарств и медицинской техники.

Но у европейских стран мало места для маневра, потому что ЕС хочет сохранить «правила», на которых якобы основана западная цивилизация. Но и постарается нанести удар КНР на фоне упадка собственной промышленности. Так, страны ЕС оправдали пошлины на китайские электрокары тем, что компании из КНР имеют несправедливое преимущество из-за благоприятного обращения на родине. Это оправдание нужно, чтобы не нарушать правила ВТО.

Министерство торговли Китая начало расследование относительно торговых практик ЕС, чтобы подготовить иск в ВТО и принять ответные меры. Источники издания допустили, что переговоры между ЕС и КНР приведут к тому, что к осени пошлины снизят.

В апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС готовит шквал торговых ограничений для Китая, чтобы повысить значимость Евросоюза на мировой арене.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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