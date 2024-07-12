ФАС призвала вернуть запрет на экспорт бензина

Федеральная антимонопольная служба призвала возобновить запрет на экспорт бензина из России на фоне растущих цен на топливо. Ведомство отметило, что в период повышенного спроса эта мера позволит насытить внутренний рынок.

В ряде регионов начался сбор урожая, а нефтебазы проводят плановый ремонт. Поэтому спрос на топливо повышен, что провоцирует рост цен. Исправить ситуацию можно, возобновив запрет на вывоз бензина за рубеж, следует из сообщения ФАС.

«Ограничение на экспорт топлива позволит насытить внутренний рынок в период повышенного спроса, а также обеспечить ценовую стабильность и доступность топлива для всех категорий потребителей. Временное разрешение экспорта вводилось до конца июля, на данный момент продление этой меры не обсуждается», – цитирует сообщение «Интерфакс».

В ФАС заверили, что будут держать на контроле ситуацию на топливном рынке во всех регионах и реагировать при первых признаках нарушения антимонопольного законодательства.

Биржевые цены на бензин растут с начала июня. 10 июля на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензин Аи-92 подорожал на 1,78% до 55,69 тыс. рублей за тонну. Бензин Аи-95 поднялся в цене на 1,3% до 67,93 тыс. рублей за тонну.

Правительство ввело запрет на экспорт бензина с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая эмбарго приостановили из-за риска затоваривания внутреннего рынка.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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