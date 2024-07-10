российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 10 июля 2024, 16:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Биржевые цены на бензин в России возобновили рост

Сегодня биржевые цены на автомобильное топливо в России возобновили рост. Согласно результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,78% до 55,69 тысячи рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,3% до 67,93 тысячи рублей за тонну. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России, уточняет «Интерфакс».

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня на опасениях участников рынка о дефиците его предложения в условиях открытого экспорта. В Минэнерго России заверяют, что ситуация с обеспечением топливом во всех регионах стабильная: объемы производства как бензина, так и дизельного топлива достаточны для полного удовлетворения внутреннего спроса.

Санкт-Петербург, Елена Володина

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Рост цен на бензин

Биржевые цены на бензин в России снова пошли вверх / В России ускорилась инфляция и выросли цены на ряд продуктов / В России зафиксирован рост цен на бензин и дизель / Минэнерго перестанет публиковать статданные о производстве автобензинов / В России предложили новые меры сдерживания цен на бензин / Бензин Аи-95 на АЗС Москвы подорожал впервые с января / В России сократилось производство бензина / Стоимость тонны бензина Аи-95 на бирже впервые с сентября превысила 65 тысяч рублей

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Россия, Транспорт, Финансы, Экономика, Рост цен на бензин,