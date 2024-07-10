Биржевые цены на бензин в России возобновили рост

Сегодня биржевые цены на автомобильное топливо в России возобновили рост. Согласно результатам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), стоимость бензина Аи-92 выросла на 1,78% до 55,69 тысячи рублей за тонну.

Бензин Аи-95 подорожал на 1,3% до 67,93 тысячи рублей за тонну. Данные приведены по национальному индексу, отражающему средневзвешенные цены нефтепродуктов на всех крупных НПЗ России, уточняет «Интерфакс».

Практически непрерывный рост цен на бензины продолжается с начала июня на опасениях участников рынка о дефиците его предложения в условиях открытого экспорта. В Минэнерго России заверяют, что ситуация с обеспечением топливом во всех регионах стабильная: объемы производства как бензина, так и дизельного топлива достаточны для полного удовлетворения внутреннего спроса.

Санкт-Петербург, Елена Володина

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