Евросоюз четвертый месяц подряд наращивает экспорт пива в Россию

Европейские поставщики четыре месяца подряд увеличивают поставки пива в Россию. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Экспорт растет с января этого года, когда показатель составлял 14,9 млн евро, а уже в мае второй месяц подряд оставался на максимумах с августа прошлого года – 24 млн евро, передает РИА «Новости».

Максимальные темпы роста экспорта показывает Латвия, которая нарастила поставки в 1,8 раза по сравнению с апрелем, до 1,9 млн евро. Нидерланды увеличили экспорт на четверть – до 1,2 млн евро, а Чехия – на 16%, до 3,4 млн евро. Также выросли российские закупки у Литвы (+7%, 4,3 млн евро) и Польши (+5%, 2,2 млн).

Кроме того, впервые с осени 2022 года поставки пива в Россию возобновила Венгрия, впрочем, пока объем венгерского экспорта не слишком велик и составляет около 100 тысяч евро.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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