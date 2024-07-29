В России хотят конфисковать имущество у родственников коррупционеров

В Госдуме разрабатывают поправки, которые позволят распространить конфискацию за коррупционные преступления на все имущество виновника и его наследников первой очереди. Столь серьезное наказание планируется применять в случае действий коррупционера в составе организованной группы и при отказе сотрудничать со следствием.

Ранее президент поручил наращивать усилия по противодействию и предупреждению коррупции. В связи с этим автор законопроекта, замглавы комитета Госдумы по экономполитике Михаил Делягин, считает, что особое внимание на законодательном уровне целесообразно уделить совершенствованию уголовно-правового института конфискации, чтобы имелась возможность ее применения к нарушителям на системной основе, пишут «Известия».

Пользуясь пробелами в законодательстве, коррупционеры оформляют недвижимость, активы и ценности на близких родственников, не попадающих под госконтроль. Новый законопроект должен поменять эту практику. Сейчас эта конфискация применяется редко. «В 2019 году к ней суды прибегли всего лишь к 3,6% осужденных коррупционеров, в 2020 году – 4,1% (291 человек). За получение взятки (ст. 290 УК РФ) к конфискации в 2021 году суды прибегли лишь в одном из 10 случаев (только в отношении 96 из 891 осужденных)», – указывается в пояснительной записке.

Сейчас под конфискацию не попадает единственное жилье, а также немалый список предметов, который необходим в быту (от стула до телевизора). «Мы предлагаем оставить достаточно большой объем имущества в отличие, например, от практики, которая существовала в СССР и чуть позднее, когда конфисковали все. И человек после того, как отбывал наказание, начинал во всех смыслах с нуля. Но еще раз подчеркну, что жесткая мера предполагается только в случае преступления в орггруппе и при отказе сотрудничать со следствием», – пояснил Михаил Делягин.

По словам экспертов, с практической точки зрения расширение возможностей по конфискации имущества за совершение преступления в любом случае повышает эффективность уголовно-правовых мер. Угроза потери не только личного имущества, но и имущества членов семьи, теоретически должна служить серьезным сдерживающим фактором для потенциальных коррупционеров. Это может привести к снижению числа таких преступлений, особенно среди высокопоставленных чиновников.

При этом законопроект вызывает ряд вопросов и может столкнуться с правовыми и практическими препятствиями. Например, конфискация имущества родственников, не причастных к преступлению, может противоречить конституционному принципу индивидуализации ответственности и презумпции невиновности. Также, полагает юрист, коррупционеры могут, например, имитировать сотрудничество со следствием, чтобы избежать конфискации имущества родственников.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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