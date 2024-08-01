Финские фермеры опасаются введения санкций на российские удобрения

Аграрии Финляндии опасаются введения ограничений со стороны Евросоюза на поставки удобрений из России. Об этом сообщает Yle.

«Это сразу нанесет весьма сильный удар по рынку, и его примем на себя мы, фермеры», – заявил журналистам эксперт по зерновым Макс Шульман.

Ранее сельхозпроизводители столкнулись с подорожанием удобрений из-за введения РФ налога на поставки этой товаров категории. Если Евросоюз решит ввести санкции на российские удобрения, цены на них подскочат еще выше.

Тем временем, страны Евросоюза продолжают наращивать импорт российских удобрений. Собственное производство становится невыгодным из-за очень дорогого газа. В 2024 году ЕС увеличил закупку удобрений из России в 1,7 раза до 1,9 млн тонн. В денежном выражении экспорт вырос на 30% до 649,4 млн евро.

Хельсинки, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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