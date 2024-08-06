Маскировка под экспорт и двойная маркировка: ФНС выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли

Федеральная налоговая служба (ФНС) выявила схемы ухода от налогов в табачной отрасли. Компании многократно используют коды маркировки, реализуют в России сигареты, замаскированные под экспорт, а также продают на сторону спецмарки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с результатами ведомственного анализа отрасли.

Сотрудники ФНС участвовали в рейдах Федеральной службы безопасности (ФСБ) на Калужской табачной фабрике (КТФ), где были обнаружены фальшивые сигареты марок Marlboro, Kent, Rothmans, а также белорусские «Корона Kalipso», которые производились на калужской фабрике под видом фирменных. Были изъяты более шести миллионов пачек контрафактных сигарет и около 800 тысяч поддельных акцизных марок.

В такой схеме заводы-производители, самостоятельно или через взаимозависимых лиц, закупают сырье в количестве, превышающем задекларированные объемы производства. Признаком такого обмана является отклонение от нормы расхода сырья для производства одной сигареты. По данным Минсельхоза и производителей табачной продукции, в среднем для производства одной сигареты требуется порядка 0,7 г табака. У некоторых компаний этот показательно находится на уровне 3-4 г.

Еще одна схема представляет собой «лжезатоваривание» специальными марками. По закону производители табачной продукции приобретают спецмарки для маркировки сигарет (за выдачу марок отвечает ФНС). У некоторых производителей табачной продукции отмечены большие отклонения между объемами продаж готовой продукции и количеством полученных специальных марок, которые по документам числятся на остатках, но в действительности отсутствуют.

Таким образом, компания может оформить на себя спецмарки и продать их на сторону. В то же время недобросовестный покупатель спецмарок может использовать их для маркировки своей неучтенной продукции и продажи ее за наличный расчет.

Также в рамках выездной проверки налоговые органы совместно с таможенниками выявили фейковый экспорт табачной продукции. По документам продукция реализуется на экспорт в страны ЕАЭС, тогда как, по информации таможенных органов, товар, помещенный под таможенную процедуру экспорта, не пересекает границу России и реализуется на российской территории без уплаты налогов.

Дело в том, что при экспорте из РФ в другие страны ЕАЭС применяется нулевая ставка НДС. Факт экспорта нужно подтвердить документально. Кроме того, при экспорте в страны ЕАЭС подакцизных товаров производитель освобождается от уплаты акциза.

В 2023 году в российский бюджет поступило 725 млрд рублей акцизов от отечественной табачной продукции, следует из данных Федерального казначейства. Долю нелегальной табачной продукции в Национальном научном центре компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции в первом полугодии этого года оценили в 11,3%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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