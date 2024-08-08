США перенаправили поставки СПГ с рынка Европы в Азию

Поставщики сжиженного природного газа (СПГ) из США переключились на азиатский рынок, где цены превысили европейские. По итогам июля объемы продаж СПГ из США почти сравнялись с поставками из России, пишет Business Insider.

До начала СВО российский газ покрывал 40% потребностей Европы, но в конце 2023 года эта доля упала до 15%. Вашингтон обещал поддержать Евросоюз, если те откажутся от российских энергоносителей. Европейские аналитики признали, что регион попал в долговременную зависимость от американского топлива.

Однако, цены на рынках Азии выросли на фоне развития производства и летней жары. И американские поставщики отправляют все больше газа в Азию вместо Европы.

«В конце января Европа импортировала 5,2 млн тонн СПГ из США и всего 1,5 млн тонн из России. По итогам июля импорт из США составил 1,5 млн тонн, а из России – 1,3 млн», – говорится в статье. Аналитики считают, что эта тенденция сохранится в августе-сентябре.

Немецкая партия «Альтернатива для Германии» призвала власти страны пересмотреть газовую политику. Поскольку США стали ненадежным партнером, Берлин призвали возобновить покупку российского газа.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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