Reuters: Китай и Россия обсуждают бартерные сделки

Москва и Пекин обсуждают схему бартерной торговли, чтобы решить проблему с переводом платежей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников агентства, две сделки, связанные с сельским хозяйством, могут пройти уже осенью. Такой способ позволит двум странам обойти проблемы с платежами и минимизировать роль западных регулирующих органов.

Отмечается, что ранее Китай активно пользовался бартерной торговлей. В частности, в 2019 году КНР и Малайзия обменялись пальмовым маслом, оборудованием и строительными услугами на сумму 150 млн долларов. В 2021 году китайская компания экспортировала в Иран автозапчасти на сумму 2 млн долларов в обмен на фисташки.

По итогам семи месяцев 2024 года товарооборот Китая и России составив 136,67 млрд долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления КНР.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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