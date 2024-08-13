ФАС призвала торговые сети ограничить цены на технику

ФАС России предложила торговым сетям добровольно ограничить цены на бытовую технику и электронику. Ведомство считает, что это повысит доступность товаров для населения.

ФАС напомнила компаниям о принципе ответственного ценообразования и призвала не допустить необоснованного роста цен. Подобная мера уже сработала в 2023 году, когда торговые сети добровольно ограничили наценки. Это помогло предотвратить скачок цен.

«ФАС России предложила торговым сетям «ДНС», «М.Видео» и «Ситилинк» ограничить цены и наценки на ряд пользующихся спросом моделей техники. Подобная практика позволяет повысить доступность востребованных у населения товаров», – пояснили в ведомстве.

Весной производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в Россию. Бренды Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta запретили своим партнерам в других странах перепродавать товары в Россию.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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