Минсельхоз успокоил россиян по поводу скачков цен на продуты

Ситуация на рынке останется стабильной, резких скачков цен на продукты получится избежать, считают в Минсельхозе. Предприятия нарастили объемы производства почти на 7% с начала года.

Отечественные пищевые компании за январь-июнь 2024 года увеличили выпуск продуктов на 6,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Например, производство шоколада и какаосодержащих продуктов выросло на 13,4%, сахаристых изделий – на 15,9%. Поэтому динамика цен по большинству товаров не превышает темпов общей инфляции.

«Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер господдержки и регулирования будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

При этом, российские производители стараются, чтобы рост себестоимости не всегда влиял на отпускные цены, за счет собственной рентабельности сдерживая их рост.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что производители продуктов повысят закупочные цены на 5-40% в августе-сентябре. Товары на полках магазинов подорожают не все сразу, а за 30-120 дней.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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