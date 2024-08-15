«Ъ»: закупочные цены на продукты вырастут на 5-40%

Производители продуктов повысят закупочные цены на 5-40% на фоне инфляции и дорогих кредитов. Товары на полках магазинов подорожают не все сразу, а за 30-120 дней. Заметнее других в цене прибавят кондитерские изделия, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в одной из торговых сетей.

Производители кондитерских изделий, молочной продукции, хлеба и пивных напитков предупредили торговые сети о повышении цен в августе-сентябре. Эксперты отметили, что цены не изменятся сразу на все продукты. Некоторые категории товаров подорожают в течение месяца, наценки на другие могут обсуждаться до четырех месяцев.

По словам источника, уведомления прислали компании Mars, Ritter Sport, «Дымка», «Славянка», «Вимм-Билль-Данн», Viola, «Экомилк», «Милком», «Пискаревский молзавод», «Каравай», «Балтика», AB InBev Efes. Большинство обосновали повышение закупочных цен инфляцией, ростом расходов на логистику и подорожанием кредитов. Так, расходы на упаковку в ряде компаний выросли на 12-25%, на логистику – на 16-30%, на сахар и фруктово-ягодные добавки – на 20%. Кондитерские жиры выросли в цене до 50%, сухие молочные продукты – на 20%.

Производитель Ritter Sport с 1 сентября повысит отпускные цены на ассортимент Extra Cacao на 40% год к году. Mars с 9 сентября намерен увеличить стоимость шоколадных плиток Dove и «Коркунов» на 19%, жевательных конфет Skittles на 13%.

26 июля совет директоров Банка России поднял ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов – до 18% годовых. В Госдуме подобное решение назвали вредительством, поскольку высокая ставка тормозит экономическое развитие на фоне закредитованности населения и сверхприбылей банковского сектора.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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