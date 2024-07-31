Вредительство: Центробанк с Набиуллиной «садит» Россию «на мель»

Повышение ключевой ставки Банком России до 18% является вредительством и тормозом экономического развития на фоне закредитованности населения и сверхприбылей банковского сектора. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов. По его оценке, Центробанк должен стать государственным.

«ЦБ опять увеличивает учетную ставку, борясь с инфляцией. Инфляция никуда не денется! Учетная ставка и инфляция – разные вещи! А то, что наша экономика опять сядет на мель и уже садится, это правда. Другими словами, как вредительство, то, что делает Центробанк назвать не могу. Уверен, что, рано или поздно, мы все-таки вернемся к норме Конституции. Должен быть государственным Банк России, и все ресурсы должны быть в Госбанке России и никакой независимости Центробанка быть не должно», – сказал Миронов.

При этом политик обратил на рост закредитованности россиян на фоне сверхприбылей банковского сектора в 3 трлн рублей по итогам прошлого года. «50 млн граждан России должны по кредитам. Сумма на начало 2024 года составляла 33 трлн рублей, после первого квартала – уже 36 трлн рублей. На всякий случай, это больше чем бюджет России», – подчеркнул он.

«Когда нам говорят, что это нормально, если треть доходов идет на оплату кредитов... Ну для кого-то это нормально, а мы считаем, что это действительно кабала, и настаиваем на том, что необходимо запретить рекламу любых кредитных учреждений и кредитов. Потому что так красиво все рассказано – берите кредит, все здорово, замечательно, но люди попадают в кабалу. Точно так же, как мы запретили рекламу алкоголя и табака, запретить и такую рекламу», – заключил Миронов.

Москва, Мария Соколова

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