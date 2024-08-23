Еще 18 иностранных брендов вышли на рынок России

Еще 18 международных брендов вышли на российский рынок с начала 2024 года. До конца года их число может еще увеличиться, пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные CORE.XP.

18 иностранных брендов открыли свои магазины в России. Средняя площадь торговых площадок составила 215 кв. м, но размеры магазинов варьируются от 20 до 900 квадратов. Основная часть магазинов расположена в Москве – 72% брендов, 17% – в Петербурге, и лишь 11% рискнули представить свои товары в других городах России.

В конце 2023 года аналитики спрогнозировали выход на российский рынок более 20 зарубежных брендов. Столько компаний готовились к открытию магазинов в России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube