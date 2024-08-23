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Пятница, 23 августа 2024, 19:42 мск

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США ввели новые антироссийские санкции против почти 400 физических и юридических лиц

Фото: pixabay.com

Вашингтон объявил о введении ограничительных мер против примерно 400 физических и юридических лиц в связи с действиями России на Украине.

Как сообщил Минфин США, речь идет о людях и организациях, «которые помогают России продолжать боевые действий и обходить санкции». «Санкции нацелены на многочисленные транснациональные сети, которые задействованы в получении боеприпасов и товаров военного назначения для России», – говорится в документе.

Кроме того, санкции коснутся организаторов поставок в РФ некоторых видов электроники и оборудования, а также экспортеров металлов и полезных ископаемых.

В числе организаций, попавших под ограничения, разработчики программных обеспечений для финансового сектора АТОЛ, «Диасофт» и «Центр финансовых технологий» (ЦФТ). Также санкции касаются структур «Норильского никеля» и холдинга Evraz, в частности, угольные компании «Распадская» и «Южкузбассуголь», Нижнетагильский и Западно-Сибирский металлургические комбинаты.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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