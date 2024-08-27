Канада ввела 100% пошлину на электрокары из Китая

Власти Канады ввели 100% пошлину на импорт электромобилей китайского производства. Ввоз стали и алюминия из Китая обложат пошлиной в 25%, передает ABC news.

Канадское правительство объявило о повышении пошлин на импорт из КНР после встречи премьер-министра Джастином Трюдо с советником по нацбезопасности США Джейком Салливаном. После визита в Канаду американский чиновник отправился в Китай.

«Такие игроки, как Китай, решили предоставить себе несправедливое преимущество на мировом рынке», – заявил Трюдо, объявляя об изменениях в торговой политике.

Китайские бренды пока не являются крупными игроками в Канаде. Но теперь на ввоз электрокаров введена пошлина в 100%, а на ввоз алюминия и стали – 25%.

Ранее в Белом доме заявили, что субсидии от национального правительства дают китайским производителям свободу не получать прибыль, что является основой их несправедливой ценовой политики. Китайские фирмы могут продавать электромобили всего за 12 000 долларов благодаря высокой производительности заводов.

Китай уже пожаловался в ВТО из-за выросших пошлин на электрокары, введенных Евросоюзом. Пекин заявил, что решение ЕС серьезно нарушает правила организации и наносит ущерб глобальному сотрудничеству в области изменения климата.

Оттава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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