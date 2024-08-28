Статистика о производстве автомобильного топлива в России оказалась закрытой

Росстат закрыл данные о производстве нефтепродуктов, в частности, дизельного топлива, прямогонного бензина и сжиженного пропана и бутана. Из ежемесячной статистики, опубликованной ведомством, в таблицах о промышленном производстве в январе-июле эти сведения не указываются.

В министерстве энергетики РФ пояснили, что эти могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа.

«Зачастую статистические данные о производстве моторных топлив, публикуемые Росстатом, могут быть использованы для необоснованного давления на рынок и создания искусственного ажиотажа. Это может оказать негативное влияние на внутренний рынок», – сказали в министерстве агентству РИА «Новости».

Как отмечается, в мае Минэнерго РФ уже скрывало ежемесячную статистику Росстата по выпуску бензина, а также недельные данные по производству автомобильного топлива. Как тогда объясняли в министерстве, решение было принято также для обеспечения информационной безопасности рынка.

Напомним, правительство РФ объявило о дополнительных ограничениях на вывоз из России автомобильного топлива с 1 сентября до 31 декабря 2024 года. Как сообщила пресс-служба кабинета министров, решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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