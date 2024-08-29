Турецкий госбанк перестал открывать рублевые счета

Турецкий государственный банк Ziraat остановил открытие счетов в рублях. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее возможность открытия счетов в рублях была доступна клиентам государственного банка при наличии вида на жительство или документа о праве на работу или учебу в Турции. Теперь же рублевый счет в Ziraat открыть невозможно.

Представители частных банков сообщают, что такая услуга еще доступна при наличии депозита, но государственные банки отказываются делать это. Владельцам счетов в рублях предлагается конвертировать деньги в турецкую лиру и использовать банковские карты для оплаты услуг.

Ранее сообщалось, что расчету между Турцией и Россией осложнились из-за вторичных санкций. За работу с российскими банками турецким кредитным организациям грозят ограничения со стороны США.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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