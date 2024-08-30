С 1 сентября стартует первый этап обязательной маркировки рыбных консервов

Первый этап обязательной маркировки рыбных консервов начнется 1 сентября. А в конце года на полки магазинов будут попадать только те банки, на которых есть маркировка, сообщила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников.

«Все отечественные производители такой продукции должны быть зарегистрированы в системе «Честный знак». С 1 декабря реализация рыбных консервов на российском рынке станет возможной только при нанесении на упаковку кода маркировки и внесении информации в систему мониторинга», – пояснили в пресс-службе ВАРПЭ.

Эти требования не распространяются на пресервы из рыбы и морепродуктов, а также детское питание в упаковке до 30 г для детей до одного года.

В эксперименте по маркировке рыбных консервов участвовали 120 компаний, 93 производителя прошли регистрацию в системе «Честный знак». Обязательная маркировка красной и черной икры введена с 1 мая 2024 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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