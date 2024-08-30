Российский газ является одной из составляющих венгерской безопасности, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он обсудил поставки голубого топлива с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

«Сегодня в Европе требуется мужество сказать такое, но Венгрия довольна энергетическим сотрудничеством с Россией, которое является одной из составляющих безопасности страны. Наши обязанности понятны: обеспечить тепло в венгерских домах», – написал министр в своем блоге. Там же он рассказал о встрече с Миллером.

С 1 октября начнется новый газовый год. Венгрия получает природный газ из России по трубопроводу «Турецкий поток», а с осени 2023 года может покупать дополнительные объемы топлива.

В середине июля Украина перекрыла транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу «Дружба». несмотря на жалобы пострадавших сторон Брюссель встал на сторону Киева. В Польше заявили, что Евросоюз использует украинский транзит нефти для шантажа, стремясь вернуть Венгрию в русло официального курса блока.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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