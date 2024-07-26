В Польше заявили, что ЕС использует украинский транзит для шантажа Венгрии

Евросоюз использует украинский транзит нефти для шантажа Венгрии. Брюссель может надавить на Киев, если Будапешт вернется в русло официального курса блока, заявил польский судья Томаш Шмидт.

«Надо знать, как работает Евросоюз, власти Евросоюза. Им нужно, чтобы решения только шли из Брюсселя. Как кто-то не хочет применять эти решения, возникают проблемы», – объяснил Шмидт «Известиям».

Он допустил, что рейтинг венгерского премьер-министра Виктора Орбана может снизиться из-за топливного кризиса, к которому все идет. Европейские СМИ наверняка подхватят подобную новость, и репутация Орбана «может пошатнуться».

Украина перекрыла транзит нефти из России по трубопроводу «Дружба» через свою территорию. Венгрии через 90 дней может грозить серьезный топливный кризис. Венгрия и Словакия пригрозили киевскому режиму судом, но их жалобу в ЕС никто не поддержал.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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