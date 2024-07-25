ЕС отказался осудить остановку транзита нефти в Венгрию и Словакию

Государства Евросоюза отказались поддержать Венгрию и Словакию в вопросе транзита российской нефти через Украину. Они указали, что Киев действовал в рамках торгового соглашения, пишет Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Словакия и Венгрия обратились за поддержкой в Еврокомиссию, ожидая, что Брюссель надавит на Киев для возобновления транзита нефти. Дипломаты стран ЕС обсудили этот вопрос на закрытой встрече 24 июля. Источники издания сообщили, что ни одна из стран блока не высказалась в поддержку Венгрии и Словакии.

«В ходе встречи никто не встал на сторону Будапешта и Братиславы», – говорится в статье. Один из дипломатов отметил, что в подписанной Украиной торговом соглашении есть пункт о праве приостановить транзит топлива.

Украина заблокировала транзит по своей территории российской нефти в Венгрию по нефтепроводу «Дружба». В результате страна оказалась на пороге топливного кризиса, который может разразиться в ближайшие 90 дней. Братислава обвинила Киев в шантаже и пристыдила киевский режим тем, что Словакия одной из первых начала поставки гуманитарной помощи после начала конфликта.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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