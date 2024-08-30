Дефицит бюджета РФ по итогам 2024 года составит 1,1% – Силуанов

Ожидаемый дефицит бюджета России по итогам 2024 года составит около 1,1% ВВП, а рост экономики – 3,9%, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«По бюджету мы по году ожидаем баланс в размере чуть больше 1% – 1,1% ВВП. За полугодие этот показатель составляет 0,7% ВВП», – сказал глава Минфина в интервью телеканалу «Россия 24».

ВВП за год вырос достаточно, чтобы выполнить бюджетные обязательства в социальной сфере, по поддержке экономики, по обеспечению потребностей вооруженных сил. Министр подчеркнул, что экономика России развивалась быстрее, чем предполагали прогнозы.

«Оценки динамики экономики по этому году также выше, чем мы изначально закладывали в наши прогнозы. Оценка по текущему году роста экономики – 3,9%. В прошлом году этот показатель составлял 3,6%», – сказал Силуанов.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российская экономика показывает высокие темпы роста: за первое полугодие ВВП прибавил 4,6%.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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