Путин заявил о хорошем темпе роста отечественной экономики и призвал более эффективно бороться с инфляцией

Российская экономика показывает высокие темпы роста, как и в прошлом году. Как сообщил сегодня президент РФ Владимир Путин, по оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6 процента, но при этом обратил внимание на необходимость более эффективных действий по снижению инфляции.

«Экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6 процента, на 4,4 процента вырос объём промышленного производства. При этом уже традиционно более высокую планку задают обрабатывающие отрасли: здесь динамика – плюс восемь процентов», – уточнил глава государства, выступая на совещании по экономическим вопросам с членами кабинета министров.

Президент также отметил, что остаётся сильным и потребительский спрос. «За полгода оборот розничной торговли увеличился на 8,8 процента. Причём отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учётом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь-май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал Путин.

По его словам, рост экономики, заработных плат позитивно отражается на федеральном бюджете. «За первые семь месяцев этого года его доходы приблизились к 20 триллионам рублей. Это на 36 процентов выше, чем в прошлом году. Хороший показатель. Причём, что тоже важно, почти две трети бюджетных поступлений составили так называемые ненефтегазовые доходы, которые не зависят от экспорта углеводородов. Эти индикаторы говорят о том, что отечественная промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг чувствуют себя в целом уверенно, предприятия, трудовые коллективы работают стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы», – пояснил глава государства.

При этом Путин вновь обратил внимание правительства и Центрального банка, что «нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции».

«Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счёт роста предложения товаров и услуг – это ясно, – чтобы их объём отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования», – подчеркнул президент.

Москва, Анастасия Смирнова

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