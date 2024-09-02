Евросоюзу грозит новый энергетический кризис

Рост цен на газ может стать причиной нового энергетического кризиса в европейских странах. Об этом сообщает бельгийское издание La Libre.

«С конца июля цены на газ на рынке возобновили рост, достигнув символического уровня в 40 евро за мегаватт-час… Последний раз такая цена фиксировалась 8 декабря 2023 года, впервые вернувшись на такой уровень только 8 августа 2024 года», – говорится в статье.

По словам эксперта по энергетике из Университета Льежа Дамьена Эрнста, показатель в 40 евро за мегаватт-час, по которому определяют, наступил кризис или нет, может увеличить расходы среднестатистического домохозяйства в Бельгии на оплату газа на 500 евро в год.

Ситуацию усугубляет нежелание Киева продлевать контракт по транзиту российского газа. «Украина заявила, что не допустит подписания нового контракта между Россией и Европой, касающегося транзита газа через газопроводы на украинской территории. Речь идет о потере 120 тераватт-час ежегодно при отсутствии компенсации из других источников. Это, все-таки, означает для Европы потерю 3%, что объясняет сохранение цен на высоком уровне», – сказал эксперт.

Эрнст призвал потребителей заключать контракты на газ по фиксированным ценам, чтобы не сильно переплачивать в предстоящий зимний сезон.

Брюссель, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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