Дания запретила российским судам заходить в своих порты

Дания запретила российским судам, попавшим под санкции ЕС, останавливаться в своих портах. Об этом говорится в письме лоцманской службы страны DanPilot.

Под ограничения попали 27 судов из так называемого «теневого флота» РФ. Санкции были введены в рамках 14-го пакета мер, направленных против России.

«Запрещено давать прямой или непрямой доступ к портам, якорным стоянкам, а также предоставление таких услуг, как бункеровка и пополнение припасов и прочее, следующим судам», – говорится в письме ведомства.

Отмечается, что некоторые суда уже не смогли встать на рейд у порта города Скаген на севере Дании. При этом им разрешен проход через датские территориальные воды.

Копенгаген, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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