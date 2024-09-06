Две индийские компании попали в черный список США за связь с Россией

США внесли в черный список две компании из Индии за связь с российским проектом «Арктик СПГ-2». Об этом сообщает «Интерфакс».

Под ограничения попали Gotik Shipping Co и Plio Energy Cargo Shipping Opc Private Limited. Санкции также коснулись судов Mulan и New Energy, зарегистрированных под флагом Палау.

Как ранее сообщала Financial Times, с продажей последних партий сжиженного природного газа (СПГ) с российского проекта «Арктик СПГ-2» возникли трудности. Дело в том, что покупатели опасаются санкций США, а попытки собрать теневой флот для перевозки газа менее успешны, чем в случае с нефтью: газовозов в мире значительно меньше, чем танкеров.

Кроме того, для вывоза топлива необходимы суда ледового класса, строительство которых было заказано в Южной Корее, но верфь разорвала контракт из-за ограничительных мер.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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