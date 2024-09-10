Минпромторг РФ одобрил параллельный импорт запчастей KIA и Hyundai

Перечень товаров для параллельного импорта дополнен запчастями для автомобилей марок KIA и Hyundai. Минпромторг РФ объяснил свое решение популярностью у россиян машин указанных брендов.

«Перечень дополнен брендами KIA и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями», – цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

На фоне возросшей популярности отечественных брендов одежды Минпромторг отказался от параллельного импорта товаров некоторых иностранных компаний в сфере легкой промышленности. По данным министерства, в 2023 году российские производители отгрузили товаров легкой промышленности на 1,35 трлн рублей, на 20% больше показателя 2022 года. Производство одежды выросло на 23,8%, изделий из кожи на 22%, текстильной продукции на 16,4%.

Приказ министерства прошел регистрацию в Минюсте РФ и опубликован на портале официальной информации.

Аналитики отметили скачок цен на запчасти для китайских автомобилей. За год комплектующие выросли в цене в среднем на 45%.

ФАС предложила закрепить механизм параллельного импорта законодательно на постоянной основе, но исключить из него товары, производство которых локализовано в России.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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