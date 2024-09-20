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Пятница, 20 сентября 2024, 15:14 мск

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ЦБ отменил комиссии за переводы оплаты кружков и секций

Банк России установил на нулевом уровне предельный размер комиссии за переводы в пользу государства. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Новые тарифы начнут действовать с 1 ноября 2024 года. Нулевая ставка вознаграждения банков распространяется на платежи для оплаты услуг детских садов, кружков, секций, налогов и штрафов.

Кроме того, с ноября лимит бесплатных переводов, составляющий 100 тысяч рублей в месяц, распространится на операции с электронными кошельками. В пределах этой суммы через Систему быстрых платежей (СБП) можно будет бесплатно не только переводить деньги другому человеку, но и пополнять собственные электронные кошельки.

В Центробанке уточнили, что в настоящее время в СБП уже реализована возможность проводить платежи в бюджет по начислениям. В дальнейшем планируется расширить этот сервис, добавив опцию оплаты через порталы госуслуг, в том числе муниципальных, а также в местах оказания таких услуг.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / ЦБ РФ

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