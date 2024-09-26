Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в октябре

Ключевая ставка может быть вновь повышена в октябре, допустила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Мы в сентябре повысили ставку до 19% и не исключаем ее дальнейшего повышения в октябре», – цитирует Набиуллину «Интерфакс».

Совет директоров Банка России повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов до 19% годовых 13 сентября на фоне высокого инфляционного давления. Следующее заседание по рассмотрению вопрос об уровне ключевой ставки запланировано на 25 октября.

Минпромторг РФ заявил, что негативными последствиями высокой ключевой ставки стали падение производства и исчерпание восходящего инвестиционного цикла.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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