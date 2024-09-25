Минпромторг России обратил внимание на негативные последствия высокой ставки Центробанка

Минпромторг РФ обратил внимание на негативные последствия высокой ключевой ставки Центробанка, которая ведет к снижению объемов производства и к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла. Об этом говорится в официальном сообщении министерства, которое сейчас возглавляет Антон Алиханов.

В Минпромторге отметили, что в 2024 году обрабатывающая промышленность продолжает демонстрировать рост объемов производства. За период январь-август текущего года рост составил 8,1% к аналогичному периоду 2023 года.

«Наиболее высокие темпы наблюдаются в высокотехнологичных сферах: производство транспортных средств и оборудования, где отмечен рост на 32,7% к январю-августу 2023 г. Также растет производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии – рост 19,2% к январю-августу 2023 г. Производство компьютеров, электронных и оптических изделий показало рост 12,9 % к январю-августу 2023 году, что является свидетельством происходящих структурных сдвигов в реальном секторе экономики», – уточнили в министерстве.

В то же время в Минпромторге обратили внимание, что в августе наблюдается некоторая коррекция темпов как по сравнению с прошлым годом (рост на 4,7% к августу 2023 г., при этом в июле 2024 г. рост составлял 6,6% к июлю 2023 г.), так и по отношению к предыдущему периоду (рост на 1,3% к июлю 2024 г., при этом в июле 2024 г. рост составлял 2,2% к июню 2024 г.).

«На формирование данного тренда существенное значение могли оказать в том числе текущие макроэкономические условия. Так, длительное сохранение высокой ключевой ставки может привести к исчерпанию восходящего инвестиционного цикла, необходимого для расширения предложения, способного удовлетворить растущий спрос на промышленную продукцию», – подчеркивается в сообщении пресс-службы министерства.

Напомним, 13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19% годовых и предупредил, что возможно дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube