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Пятница, 18 октября 2024, 13:19 мск

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Прибыль российских банков резко снизилась

Чистая прибыль российского банковского сектора резко снизилась. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ.

«Чистая прибыль сектора составила 336 млрд рублей, что на 98 млрд рублей, или 23%, ниже результата августа (433 млрд рублей)», – говорится в информационно-аналитическом материале Банка России «О развитии банковского сектора Российской Федерации в сентябре».

При этом доходность банковского сектора на капитал снизилась за месяц до 27% с 35,4%, а основная прибыль – на 22%. Последний показатель упал из-за роста отчислений в резервы.

В обшей сложности, по данным ЦБ, за девять месяцев текущего года банки заработали 2,7 трлн рублей за счет роста бизнеса и низкой стоимости риска по корпоративному портфелю. «С учетом отражаемых в капитале переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов (минус 0,7 трлн рублей в сумме) совокупный доход сектора составил 2,0 трлн рублей», – говорится в документе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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