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Суббота, 2 ноября 2024, 15:14 мск

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Россия попросила ЕЭК отменить пошлину на ввоз в страну сливочного масла

Россия попросила Евразийскую экономическую комиссию предоставить тарифную льготы на ввоз сливочного масла из стран вне Евразийского экономического союза.

Отмена пошлины поможет остановить рост цен на сливочное масло и избежать его дефицита. Предварительно мера была одобрена таможенной подкомиссией, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением.

Базовая пошлина на импорт сливочного масла составляет 15%. Ее отмена позволит увеличить закупку у стран вне ЕАЭС, например, Ирана и Индии. Предел беспошлинного ввоза предложено установить на 30 тыс. тонн. Общественное обсуждение инициативы продлится со 2 по 22 ноября.

С начала года сливочное масло в России подорожало на 25,73%. Маркетплейсы сообщили о резком скачке спроса на домашние маслобойки, которые тут же выросли в цене.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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