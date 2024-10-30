Сливочное масло в России подорожало почти 25%

С начала года сливочное масло в России подорожало на 25,73%, но это не самый высокий темп роста цен среди продуктов питания. Как следует из данных Росстата, больше всего увеличилась стоимость картофеля – 54,72%.

Замыкает тройку лидеров в рейтинге самых подорожавших продуктов оказалась баранина (кроме бескостного мяса), цены на которую поднялись на 21,58%. На четвертом месте – репчатый лук (+18,09%), на пятом – столовая свекла (+16,75%).

В Росстате сообщили, что индекс потребительских цен составил с начала года 106,55%. В годовом выражении инфляция оценивается в 8,61%, уточнили в минэкономразвития.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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