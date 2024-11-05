В США бизнесменам грозит до 20 лет тюрьмы за экспорт технологий в Россию

В США руководство компании Eleview International Inc. обвинили в нарушении санкционного режима. За экспорт технологий в Россию через третьи страны бизнесменам грозит до 20 лет тюрьмы.

Как установило американское министерство юстиции, компания Eleview с марта 2022 года по июнь 2023-го экспортировала в Россию товары и технологии, которые подпадают под санкции. Клиенты из РФ заказывали у американских ретейлеров продукцию через интернет и отправляли ее на склад компании в Вирджинии. Затем товар переправлялся в Россию через Казахстан, Турцию и Финляндию.

Руководство компании обвинили в сговоре с целью нарушения законодательства по экспортному контролю. Подозреваемые, чье гражданство не указано, «применяли три схемы уклонения, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на Россию». В частности, фирма намеренно вводила в заблуждение американские власти и экспедиторские компании, утверждая, что конечные потребители товара находятся не в РФ. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

В общей сложности на экспорт в обход санкций было отправлено продукции на 7 млн долларов, утверждает минюст США. Среди товаров – продукция двойного назначения, а также технологии, которые могут применяться для изготовления беспилотников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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