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Четверг, 14 ноября 2024, 11:18 мск

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Казахстан ужесточил условия проведения платежей для российского бизнеса

Казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российских компаний, теперь они могут достигать двух месяцев. Кредитные организации продолжают усиливать комплаенс из-за риска вторичных санкций.

К ноябрю 2024 года средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном увеличился на 24% по сравнению с июлем текущего года и в некоторых случаях может доходить до двух месяцев, пишет РБК. Причиной этого стала более строгая проверка документов и усиленные комплаенс-требования со стороны банков, которые запрашивают дополнительные сведения о компаниях и сделках.

Кроме того, ужесточение проверок связано с санкциями и требованиями по борьбе с отмыванием денег. Казахстан, соседствуя с Россией, подвергается внешнему давлению и стремится минимизировать риски нарушения санкционного режима. Любое подозрение на участие в незаконных схемах грозит банкам серьезными репутационными потерями.

Юристы и представители компаний подтвердили увеличение сроков, а также ужесточение требований по подтверждению отсутствия товаров из санкционного списка. В результате, некоторые предприятия временно отказываются от использования услуг казахстанских банков.

Астана, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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