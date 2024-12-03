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Вторник, 3 декабря 2024, 13:37 мск

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Не остыла: ЦБ оценил развитие экономики РФ

Зампред Банка России Алексей Заботкин не заметил охлаждения российской экономики на фоне повышения ключевой ставки. Хотя признал, что темпы развития по итогам четвертого квартала снизятся.

Данные о состоянии экономики подтверждают выводы совета директоров ЦБ РФ, на основе которых в октябре обновили прогноз.

«Судя по тому, что пока замедления устойчивой инфляции не наблюдается, действительно значимого охлаждения не происходит. В четвертом квартале темпы роста останутся положительными, но станут более умеренными по сравнению с первыми тремя кварталами этого года», – цитирует Заботкина «Интерфакс».

После очередного повышения ключевой ставки вице-премьер РФ Александр Новак заявил о замедлении инвестиционной активности. Минэкономразвития сообщил, что в октябре рост ВВП России сохранился на сентябрьском уровне – 3,2% в годовом выражении.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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