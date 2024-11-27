Рост российской экономики «завис» на сентябрьском уровне

В октябре текущего года рост ВВП России сохранился на сентябрьском уровне, составив 3,2% в годовом выражении. По оценке министерства экономического развития РФ, в целом за 10 месяцев этот показатель повысился на 4,1%.

В то же время рост промышленного производства в октябре ускорился до 4,8% в годовом выражении после +3,2% по итогам сентября. В целом за период с января по октябрь показатель увеличился на 4,4%.

В министерстве уточнили, что основным драйвером развития выступила обрабатывающая промышленность, которая в октябре показала ускорение темпов до 9,6% в годовом выражении, а в целом за 10 месяцев рост составил 8,1%.

В Минпромторге России со своей стороны отметили, что сейчас наблюдаются две разнонаправленные тенденции. «С одной стороны, обрабатывающей промышленности в целом, как и другим отраслям экономики, требуется доступная ликвидность на фоне ужесточения условий денежно-кредитной политики. С другой стороны, положительную динамику обрабатывающей промышленности в целом поддерживает ускоренный рост отраслей, продукция которых имеет первостепенное значение для обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности», – отметили в министерстве.

С учетом оценки Банка России об отложенном эффекте изменений макроэкономических условий от повышений ключевой ставки на 3-6 кварталов, в ближайшей перспективе потребуется дополнительная поддержка инвестиционной активности промышленных предприятий для сохранения темпов роста производства на краткосрочном и среднесрочном горизонте планирования, считает Минпромторг.

Москва, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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