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Среда, 4 декабря 2024, 14:47 мск

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В Нижегородской области планируют запретить работу мигрантов в 37 сферах

В Нижегородской области в 2025 году планируется ввести запрет на работу мигрантам в 37 сферах. Среди них образование, здравоохранение, соцуслуги, общепит, курьерские услуги, оптовая и розничная торговля.

Кроме того, предполагается запретить привлекать приезжих в сферы финансов и страхования, туризма, сухопутного и воздушного транспорта, операций с недвижимостью, транспортной обработки грузов и в ряд других областей, передает РИА «Новости».

Соответствующий проект указа губернатора региона Глеба Никитина опубликован для общественных обсуждений.

Работодателям дадут три месяца на то, чтобы «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом». Предполагается, что документ вступит в силу с 1 января 2025 года.

Нижний Новгород, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Нелегальная миграция

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Поволжье, Россия, Экономика, Нелегальная миграция,