Прирост наличных на руках у россиян снизился до минимума

В России объем наличных денег, находящихся на руках у жителей, вырос за год всего на 0,6%, что является минимальным показателем с 2016 года. Россияне предпочитают хранить деньги в банках на фоне высоких ставок. Об этом сообщает РБК на основе статистики ЦБ РФ.

Согласно параметрам денежной базы, на 1 декабря 2024 года на руках у населения вне банковской системы находилось 17,85 трлн рублей. За 11 месяцев прошлого года показатель сократился на 474,7 млрд рублей. Но в декабре объем наличности сезонно вырос – на 591,6 млрд рублей. Таким образом, по итогам 2024 года объем наличных денег в обращении может достичь 18,44 трлн рублей, прибавив за год 116,9 млрд, или всего 0,6%.

В течение последних десяти лет показатель ежегодно прибавлял около 1 трлн рублей. До этого самый низкий прирост фиксировался в 2016 году (267,6 млрд рублей), а отток наличности по итогам года последний раз наблюдался в 2015 году (минус 318,8 млрд рублей).

По словам аналитиков, в ушедшем году сложилась достаточно исключительная ситуация: прирост наличности в обращении по итогам года получился скорее технический. Сохраняется тенденция устойчивого сокращения интереса к наличности, ее объем в обращении падал в течение почти всего года.

Способствуют перетоку денег в безналичную форму высокие банковские ставки. Причем, речь идет не только о населении, но и о бизнесе: ставки по корпоративным депозитам тоже достигли рекордных уровней, что побуждает компании направлять свободную и «лишнюю» ликвидность из тех же касс на банковские счета. Влияют и расчеты: доля безналичных платежей растет.

По данным ЦБ, за десять месяцев 2024 года средства россиян на срочных вкладах в банках увеличились на 7,54 трлн рублей, или 25,8%, до 36,83 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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