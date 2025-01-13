Попавшие под санкции три танкера с российской нефтью застряли у берегов Китая – Bloomberg

Три танкера с российской нефтью, которые попали под новые американские санкции, простаивают у портов на восточном побережье Китая. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Отмечается, что танкеры перевозят более 2 миллионов баррелей нефти. Все три судна – Huihai Pacific, Mermar и Olia – вышли из российского дальневосточного порта Козьмино.

Танкер Huihai Pacific должен был прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 000 баррелей нефти в порту Козьмино в начале января. Однако в выходные судно изменило курс и теперь стоит на стоянке у берега.

Mermar вышел из Козьмино 5 января с более чем 755 000 баррелей нефти и должен был зайти в порт Яньтай на этой неделе, но теперь остановился у берега, показывают данные Kpler. Танкер Olia вышел из российского порта 7 января с почти 709 000 баррелей нефти и также направлялся в Яньтай, но сейчас находится в Желтом море.

Как отмечает агентство, все три танкера попали под новые антироссийские санкции США в отношении нефтегазового сектора, а также компаний, которые обеспечивают экспорт продукции из РФ. Рестрикции коснулись, в том числе, «Газпром нефти» и «Сургутнефтегази» с дочерними компаниями, а также почти 200 танкеров, которые, по мнению Вашингтон, якобы составляют экспортный «теневой флот» РФ.

До этого компания Shandong Port Group Co., управляющая несколькими портами в восточной китайской провинции Шаньдун, призвала терминалы прекратить принимать попавшие под санкции нефтяные танкеры.

Ранее сегодня пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков заявил, что естественные маршруты поставок российских энергоносителей невозможно перерубить с помощью санкций. По его словам, Россия будет искать такие варианты работы, которые позволят минимизировать последствия американских санкций. «В одном месте если что-то перекрывают, в другом месте появляются альтернативные варианты. Поэтому будет вестись поиск таких вариантов работы, которые впоследствии позволят минимизировать последствия санкций», – сказал представитель Кремля журналистами. Песков заверил, что «в первую очередь будут приниматься меры и изыскиваться варианты для минимизации последствий этих санкций».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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