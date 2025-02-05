В России проводится масштабная проверка танкерного флота

В России началась проверка всего танкерного флота. Под ревизионные мероприятия попадут около 500 компаний, эксплуатирующих суда для перевозки нефтепродуктов. Об этом сообщило Министерство транспорта РФ.

«Во исполнение поручения президента Российской Федерации Минтранс России организует проведение проверочных мероприятий в отношении судоходных компаний, эксплуатирующих суда танкерного флота», – говорится в сообщении.

Проверочные мероприятия проведут специалисты Ространснадзора. В ходе ревизии будет проведена оценка соблюдения юрлицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований при перевозках нефти и нефтепродуктов.

По данным Минтранса, всего проверят около 500 компаний морского и внутреннего транспорта. Завершить мероприятия планируется до начала навигации 2025 года.

«Кроме того, Минтранс России проведет комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей перевозки нефти и нефтепродуктов морским и внутренним водным транспортом», – добавили в ведомстве.

В конце января на совещании с членами правительства, где первым вопросом обсуждались последствия крушения танкеров в Черном море, президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку технического состояния танкерного флота России.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. Последствия экологической катастрофы до сих пор устраняются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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