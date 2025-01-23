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Четверг, 23 января 2025, 18:46 мск

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Путин поручил проверить состояние танкерного флота

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку технического состояния танкерного флота России. Об этом сообщил сам глава государства сегодня на совещании с членами правительства, где первым вопросом обсуждались последствия крушения танкеров в Чёрном море.

«Необходимо провести комплексную ревизию нормативной базы, регламентирующей морские и речные перевозки нефти и нефтепродуктов... Проверить состояние танкерного флота, а также провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по самой ликвидации последствий похожих техногенных аварий», – поручил Путин.

Москва, Светлана Антонова

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