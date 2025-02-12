В России вдвое выросло число мошенников на рынке ценных бумаг

За последний год число мошенников на рынке ценных бумаг в России выросло вдвое. Чаще всего нелегальные брокеры предлагают услуги по торговле на криптобиржах и иностранных форекс-рынках.

В 2024 году Банк России выявил 1,9 тыс. субъектов с признаками нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Это в 2,2 раза больше, чем было в 2023 году, передает РБК со ссылкой на отчет регулятора. 1,8 тыс. приходится на нелегальных форекс-дилеров и 120 – на нелегальных брокеров и управляющих.

«После кратковременного снижения активности нелегальных форекс-дилеров, что объяснялось сложностями при трансграничных платежах у компаний с иностранной «пропиской», в 2024 году вновь резко увеличилось количество предложений от них», – отметили в ЦБ.

В основном мошенники предлагают клиентам использовать криптовалюту для пополнения счетов в личных кабинетах и покупки акций. Аферисты заявляют о наличии у них лицензии иностранного регулятора, гарантируют покупку ценных бумаг и предлагают торговлю «с огромным кредитным плечом».

Кроме того, Центробанк выявил более 9 тыс. субъектов с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Из них 5,5 тыс. (рост в 1,9 раза год к году) приходится на финансовые пирамиды. Существенный рост серых схем связан с тем, что мошенники работают через интернет, где проще масштабировать нелегальную деятельность и сохранять анонимность.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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