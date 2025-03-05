Европа отсрочила отказ от российских энергоносителей

Еврокомиссия отложила публикацию «дорожной карты» по отказу от импорта российских энергоресурсов, сообщает агентство Bloomberg. Планировалось, что документ будет представлен 26 марта, новая дата публикации «дорожной карты не сообщается.

«ЕС откладывает публикацию «дорожной карты» по поэтапному отказу от российского газа. Возможно, изначальный план окончательно отказаться от него к 2027 году также может быть скорректирован», – отметил независимый газовый аналитик Том Марцек-Мансер.

Эксперт обратил внимание на то, что США придерживаются меркантильного подхода во внешней политике. «Вполне можно предположить, что поставки российского газа и СПГ станут частью какого-либо соглашения, направленного на прекращение украинского конфликта», – отметил Марцек-Мансер.

На фоне новостей об отсрочке публикации документа фиксировалось кратковременное падение цен на природный газ в Европе на 4,2%, однако позже рынок отыграл снижение.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа по газопроводу «Турецкий поток» в Европу в феврале две недели подряд достигали рекордных показателей. Также сообщалось, что государства ЕС активно закупают российский природный сжиженный газ (СПГ) в рекордных объемах.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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