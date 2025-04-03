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Четверг, 3 апреля 2025, 17:22 мск

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В Европе посчитали убытки от американских пошлин

Объявленные Вашингтоном американские пошлины грозят Германии убытками на 200 млрд евро за четыре года президентства в США Дональда Трампа, для ЕС – в 750 млрд евро. Об этом свидетельствуют результаты исследования Института экономики Германии (IW), которые приводит РИА «Новости».

Согласно оценке экспертов, случае ВВП Германии в 2028 году будет примерно на полтора процента ниже, чем в условиях отсутствия пошлин.

В то же время глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что новые пошлины США угрожают мировой экономической стабильности.

Согласно решению Трампа, с 3 апреля вводятся 25-процентные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Президент США также подписал указ о введении 10-процентной базовой пошлины на весь импорт в США с 5 апреля, а с 9 апреля начнут действовать повышенные зеркальные тарифы для стран с наибольшими торговыми дефицитами.

Берлин, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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